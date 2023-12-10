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Сувенирную монету извлекли врачи из пищевода двухлетнего ребенка

В Удмуртии врачи спасли ребенка, проглотившего сувенирную монету

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Ижевске медики помогли двухлетнему ребенку, который случайно проглотил сувенирную монету диаметром около двух сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Ребенок поступил в детскую клиническую больницу Ижевска с жалобами на боль при глотании. В ходе обследования врачи обнаружили в пищеводе двухлетнего мальчика инородное тело, оказалось, что маленький пациент проглотил дома сувенирную монету.

Инородный предмет застрял в пищеводе, развился обширный отек.

«Бригадой врачей в составе анестезиолога-реаниматолога, хирурга и эндоскописта была выполнена ювелирная манипуляция, которую сильно осложнял отек. Монета была благополучно изъята без перфорации пищевода», — сообщил главный врач больницы Павел Пупков.

Состояние мальчика не вызывает у медиков опасений, в ближайшее время он будет выписан на амбулаторное лечение.

Ранее двое детей отравились таблетками и моющим средством в Петербурге.

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