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На Украине предсказали разрушение Киева

Соскин: Киев уже начал рушиться из-за недостатка внимания властей

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Виталий Кличко/Telegram

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за недостатка внимания городских властей началось разрушение Киева. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, произошедшее подтопление тоннелей киевского метрополитена является катастрофой в зимнее время. Он подчеркнул, что мэр Киева Виталий Кличко не следит за состоянием подземки.

До этого стало известно, что на Украине начато досудебное расследование после подтопления тоннелей и остановки движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы.

Прокуратура уточняет, что 8 декабря киевские власти объявили о приостановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро в связи с затоплением. По предварительным данным, причиной этого стала разгерметизация тоннеля с появлением трещин в его стенах.

Помимо прочего, в рамках следствия прокуратура столицы Украины даст правовую оценку действиям должностных лиц Киевского метрополитена и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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