Жители британской деревни пожаловались на стаю радиоактивных кошек

В Великобритании жители Сискейла пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек, пишет Daily Mail.

В публикации говорится, что стая диких котов вросла из-за того, что рабочие крупнейшего ядерного объекта в Европе («Селлафилда») кормили животных отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб.

Местные жители обвинили руководителей комплекса в том что они подвергли угрозе всю деревню Сискейл, находящуюся недалеко от комплекса. Группа Radiation Free Lakeland (RAFL) установила, что экскременты бездомных котов содержат следы плутония и цезия.

Представители предприятия называют обвинения ложными, но таблоид узнал, что сотрудникам грозили дисциплинарные меры за кормление кошек.

29 августа отмечают Международный день действий против ядерных испытаний. В этот день 32 года назад закрылся Семипалатинский полигон, на котором СССР провел сотни ядерных взрывов. «Газета.Ru» рассказывала о том, что сегодня могут увидеть туристы на месте испытаний, опасно ли туда приезжать.

Ранее с АЭС «Фукусима-1» начали сбрасывать очищенную воду.