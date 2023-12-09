Сотрудницу охраны брянской школы заключили под арест после трагедии со стрельбой

Сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП), охранявшего брянскую гимназию №5, где накануне школьница устроила стрельбу, заключили под арест сроком на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации агентства, ей вменяют нарушение статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы в колонии.

Перед этим сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего генерального директора ЧОП, которая отвечала за безопасность в гимназии города Брянска, где накануне школьница устроила стрельбу. Кроме того, под стражей оказалась одна из сотрудниц охраны школы. Уточняется, это 51-летняя женщина. Позднее стало известно, что директор ЧОП, охранявшего брянскую гимназию, арестован сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.