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Сотрудницу охраны брянской школы заключили под арест после трагедии со стрельбой

Сотрудницу ЧОП брянской школы арестовали на 2 месяца после трагедии со стрельбой

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Андрей Мазунин/РИА Новости

Сотрудницу частного охранного предприятия (ЧОП), охранявшего брянскую гимназию №5, где накануне школьница устроила стрельбу, заключили под арест сроком на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу.

Согласно информации агентства, ей вменяют нарушение статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание составляет до десяти лет лишения свободы в колонии.

Перед этим сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего генерального директора ЧОП, которая отвечала за безопасность в гимназии города Брянска, где накануне школьница устроила стрельбу. Кроме того, под стражей оказалась одна из сотрудниц охраны школы. Уточняется, это 51-летняя женщина. Позднее стало известно, что директор ЧОП, охранявшего брянскую гимназию, арестован сроком на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что законопроект о буллинге в школе обсудят в Госдуме до конца года.

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Стрельба в брянской школе
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