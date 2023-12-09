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Прокуратура Киева начала расследование затопления метро

Киевская прокуратура расследует обстоятельства затопления шести станций метро

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Виталий Кличко/Telegram

На Украине начато досудебное расследование после подтопления тоннелей и остановки движения поездов на шести станциях синей ветки метро украинской столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская городская прокуратура.

«В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро начато досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура уточняет, что 8 декабря киевские власти объявили о приостановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбедская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро в связи с затоплением. По предварительным данным, причиной этого стала разгерметизация тоннеля с появлением трещин в его стенах.

Помимо прочего, в рамках следствия прокуратура столицы Украины даст правовую оценку действиям должностных лиц Киевского метрополитена и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями.

9 декабря советник мэра Киева Виталия Кличко обвинил в затоплении метро бывшего президента Украины Виктора Януковича.

25 ноября сообщалось о перебоях в работе метро в Киеве после взрывов.

Ранее рабочим в Киеве пришлось отпилить копыта у памятника Щорсу.

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