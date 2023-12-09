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Стадо агрессивных коров терроризирует жителей небольшого города

UPI: в США стадо коров терроризирует жителей маленького города

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Shutterstock

В штате Пенсильвания жители города Марс жалуются на нашествие стада коров, животные портят сады и разрушают имущество горожан. Об этом сообщает портал UPI.

Стадо коров свободно бродит по району в городе Марс, животные портят сады и жуют рождественские украшения. Местные жители обеспокоены таким соседством, поскольку в стаде несколько довольно агрессивных быков.

«У соседа через дорогу бык улегся спать прямо возле его машин на подъездной дорожке. Они забираются на задние дворы. И еще гадят повсюду», — рассказал один из горожан.

Выяснилось, что коровы сбегают с соседней фермы, забор на которой повредило упавшими деревьями. Владелец фермы пообещал починить ограду и загнать коров в хлев.

Ранее бык сбежал от фермера и месяц прятался на поле кукурузы.

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