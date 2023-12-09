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Синоптик рассказал о снеге в Москве в ближайшие дни

Синоптик Цыганков спрогнозировал продолжительный снег в Москве

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается снег.

«Будет снег, не сильный, но продолжительный. В течение трех-четырех дней», — сказал он.

По словам синоптика, выпадет около 10—15 см снега.

«К 11—12 декабря у нас будет снега порядка 48—50 см. Это не тот снегопад, который за 12 часов, а четверо суток будет идти», — добавил Цыганков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в Москве на следующей неделе ожидается потепление.

До этого в Татарстане из-за морозов до -40 °С на выходные было объявлено штормовое предупреждение. Это уже второе штормовое предупреждение об аномальных морозах в республике за неделю, сообщает издание «Реальное время».

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные.

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