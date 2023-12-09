Россиянин жестоко избил сожительницу кастрюлей

В Подмосковье местный житель напал на гражданскую жену и избил ее кастрюлей, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Ногинске, 60-летний мужчина поссорился со своей гражданской женой, женщина просила его меньше пить. В ходе конфликта злоумышленник схватил с плиты кастрюлю и начал бить ею пенсионерку.

Женщина сумела вырваться и убежать, она обратилась в травмпункт, где у нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, раны головы и тела, пострадавшая госпитализирована.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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