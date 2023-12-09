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Китайские туристы опрокинули гондолу в Венеции, пытаясь сделать селфи

В Венеции перевернулась гондола с китайскими туристами, которые делали селфи

Туристы оказались в воде венецианского канала после того, как ослушались гондольера. Об этом пишет The Guardian.

Авария произошла под мостом недалеко от площади Святого Марка из-за поведения пассажиров. Гондола, в которой ехала группа туристов из Китая, опрокинулась, когда пассажиры не послушались приказа гондольера.

Тот потребовал у путешественников прекратить делать селфи, так как ему было необходимо выполнить сложный маневр, который требовал максимального баланса веса на борту. Однако пассажиры проигнорировали его приказ занять места и продолжали стоять и делать снимки.

В результате лодка перевернулась, и гондольер также оказался в воде. Как уточняется, промокших путешественников вытащили из мутного канала и доставили в теплое место — театр «Ла Фениче», находящийся неподалеку от места происшествия.

Ранее подросток упал с 30-метровой высоты во время посещения Гранд-Каньона, когда отошел в сторону, чтобы не загораживать обзор остальным туристам.

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