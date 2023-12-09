Россиян предупредили о новой схеме мошеннического отъема квартир

В России появилась новая схема мошенничества, в результате которой люди могут лишиться своих квартир. Преступники звонят собственникам под видом риелторов, сообщают «Известия».

«Недавно появился новый «поворот», когда человеку звонит якобы риелтор и говорит, что кто-то по доверенности пытается продать его жилье. (...) Людей вынуждают вывести деньги на счета мошенников», — пояснила эксперт Алла Храпунова.

По ее словам, лжериелторы пытаются убедить жертву как можно быстрее продать свою квартиру, чтобы «уберечь» недвижимость от преступников. На деле все наоборот.

Чтобы защитить себя, при любых сомнительных звонках специалисты рекомендуют заканчивать разговор. Следует помнить, что продать квартиру по простой письменной доверенности без нотариуса сегодня невозможно. Подлинность нотариальной доверенности легко проверить на портале Федеральной нотариальной палаты.

7 декабря сообщалось, что мошенники выманили у российской пенсионерки жилье и 12 млн рублей.

В тот же день россиян предупредили о всплеске финансового мошенничества перед Новым годом.

Ранее россиянам рассказали, что делать в случае потери банковской карты.