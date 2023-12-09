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Диетолог рассказал, как сэкономить на новогоднем застолье

Диетолог Кабанов рекомендовал готовить больше оливье для экономии на Новый год

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал в интервью «Ленте.ру», как сэкономить на новогоднем застолье.

По его словам, следует подготовиться к празднику заранее, заблаговременно продумать меню и посетить рынки. К примеру, долгопортящиеся продукты можно закупать уже сейчас, тем более к 31 декабря они могут подорожать в два раза или пропасть с прилавков.

Овощи, фрукты и зелень Кабанов посоветовал брать на рынках, так как там можно найти как наиболее свежие, так и экзотические продукты, цены на которые значительно ниже, чем в магазинах.

Также диетолог обратил внимание, что следует отдать предпочтение полезным продуктам, поскольку зачастую именно вредные продукты стоят дороже полезных. Эксперт порекомендовал приготовить большое количество оливье, заменив в нем красное мясо, колбасу на более диетическую и менее вредную индейку или кролика, выбрать качественный майонез.

Также Кабанов призвал уменьшить количество алкоголя на праздничном столе, ведь именно на него зачастую тратится большая часть бюджета, выделенного на новогодний стол.

Ранее была названа средняя стоимость новогодней корзины продуктов в России.

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