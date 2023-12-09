Старшеклассницу жестоко избили в туалете школы в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска подростки жестоко избили сверстницу в туалете школы. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Инцидент произошел в новосибирской школе № 183, на видео издевательства над девочкой сняли сами школьники. На кадрах ролика, опубликованного в сети, девочка-подросток сидит на полу, закрыв голову руками, ее бьет одна из сверстниц.

По предварительной информации, избиение началось после того, как школьницу якобы поймали на воровстве у младшеклассников. В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что заявлений от пострадавшей в полицию не поступало.

После публикации видео в интернете информацию зарегистрировали, проводится проверка. Личность пострадавшей девочки установлена.

Ранее россиянин избил в школе подростка, который обижал его дочь.