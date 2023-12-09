Хирурги удалили россиянке восьмикилограммовую опухоль

В Московском областном онкологическом диспансере 49-летней пациентке удалили огромную опухоль груди. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

49-летняя жительница Балашихи обратилась в медицинское учреждение с жалобами на периодические боли в области груди и сильную одышку. В ходе обследования медики выявили у нее опухоль молочной железы.

Пациентка рассказала, что неприятнее симптомы беспокоят ее около полутора лет, но к врачам она не обращалась. Новообразование весом восемь килограммов удалось полностью удалить.

Ткани отправили на гистологическое исследование. Спустя неделю после операции пациентку выписали на амбулаторное лечение. Врачи напомнили, что женщинам старше сорока лет необходимо проходить маммографию один раз в год.

Ранее российские врачи удалили пациентке из Подмосковья 15 миом.