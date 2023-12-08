В офисе Кличко связали затопление метро Киева с Януковичем

Советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что в затоплении городского метро виноваты бывшие президент и премьер-министр Украины Виктор Янукович и Николай Азаров. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Просто напомню: только что закрывшиеся на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали «крепкие хозяйственники» Янукович и Азаров», — написал Белоцерковец.

До этого стало известно, что в Киеве затапливает метро. По предварительной информации, причиной затопления стала разгерметизация тоннеля, и вода пошла на рельсы.

По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», в результате закрыли шесть южных станций метро на синей ветке.

Как указали в киевской городской администрации, поезда между станциями Демеевская и Теремки не будут ходить полгода — такой срок закладывается для ремонта тоннеля.

В июне в Киеве из-за грозы с градом возник потоп на улицах и дорогах. Очевидцы также публиковали кадры затопленных магазинов. Как заявлял мэр города Виталий Кличко, сильный ливень затопил участки дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро «Левобережная».

Ранее в Раде Украины поддержали увеличение штата антикоррупционного бюро.