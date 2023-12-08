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Два американских самолета столкнулись в аэропорту Чикаго

В США два самолета столкнулись в чикагском аэропорту

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В США два самолета столкнулись в аэропорту, в одном из них были люди. Об этом сообщает портал Global Air.

По информации портала, инцидент произошел 5 декабря с воздушными судами американских авиакомпаний Skywest Airlines и GoJet Airlines в чикагском аэропорту. При этом на борту первого лайнера находились пассажиры.

Сообщается, что одно воздушное судно ударило правым крылом о левое крыло другого. После этого оба самолета успешно переместились к терминалам.

По данным портала, находившиеся в одном из лайнеров люди не пострадали. Федеральное управление гражданской авиации начало расследование по факту произошедшего.

Ранее СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске.

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