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В ХАМАС рассказали, сколько мечетей и церквей разрушены в секторе Газа

В ХАМАС заявили, что в Газе разрушены свыше сотни мечетей

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Abed Sabah/Reuters

Более сотни мечетей были разрушены в результате атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа. С таким утверждением выступило движение ХАМАС.

«В ходе продолжающейся агрессии в Газе израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в палестинском анклаве», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что на сегодняшний день в секторе разрушены 104 мечети и 3 исторические церкви.

До этого стало известно, что Евросоюз ввел санкции в отношении двух представителей военного командования палестинского радикального движения ХАМАС за проведение атаки 7 октября. Под санкции попали Мохаммед Дейф, генерал-командующий военным крылом ХАМАС, и Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАС.

8 декабря также сообщалось, что военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило, что обстреляло ракетами израильский Тель-Авив в ответ на удары по гражданскому населению в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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