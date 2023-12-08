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Глава ЛНР назвал возможные сроки включения мобильного интернета в республике

Пасечник допустил включение мобильного интернета в ЛНР до конца 2023 года

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Глава ЛНР Леонид Пасечник не исключил возобновление работы мобильного интернета в ЛНР. Об этом он сообщил на брифинге в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

По его словам, переговоры по данному вопросу сейчас ведутся с силовиками, вопрос находится «в стадии проработки».

«Я думаю, что в ближайшее время, может, даже до конца года, в середине декабря, <…> интернет будет включен», — сказал Пасечник.

Мобильный интернет в ЛНР отключили в сентябре 2022 года, это была вынужденная мера. По словам главы ЛНР, сеть включат, как только это станет безопасно.

В конце ноября в ЛНР более 196 тысяч жителей остались без света из-за плохой погоды. Около 100 бригад энергетиков восстанавливали подачу электроэнергии в населенных пунктах республики. Также на местах инцидентов работали спасатели, которые распиливали упавшие деревья и освобождали ЛЭП от веток.

Ранее в ЛНР предложили меры поддержки деятелей культуры.

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