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В посольстве России в Финляндии прокомментировали задержание россиянина Тордена

Посольство РФ в Финляндии готово к защите прав россиянина Тордена

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В посольстве Российской Федерации в Финляндии заявили, что внимательно следят за развитием ситуации с делом гражданина России Воислава Тордена и готовы к дальнейшей защите его прав. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительства подчеркнули, что получают актуальную информацию о ходе дела, а также внимательно наблюдают за развитием событий.

Представители посольства добавили, что поддерживают связь с адвокатами Ордена и готовы принимать необходимые меры по дальнейшей защите его прав и законных интересов.

До этого Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) на Украину.

В начале октября Киев запросил экстрадицию Воислава Тордена. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

19 июля 2023 года семья Тордена прошла через пункт «Ваалимаа», но на следующий день перед посадкой в самолет Тордена впервые задержала полиция.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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