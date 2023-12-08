В посольстве России в Финляндии прокомментировали задержание россиянина Тордена

В посольстве Российской Федерации в Финляндии заявили, что внимательно следят за развитием ситуации с делом гражданина России Воислава Тордена и готовы к дальнейшей защите его прав. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительства подчеркнули, что получают актуальную информацию о ходе дела, а также внимательно наблюдают за развитием событий.

Представители посольства добавили, что поддерживают связь с адвокатами Ордена и готовы принимать необходимые меры по дальнейшей защите его прав и законных интересов.

До этого Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский) на Украину.

В начале октября Киев запросил экстрадицию Воислава Тордена. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

19 июля 2023 года семья Тордена прошла через пункт «Ваалимаа», но на следующий день перед посадкой в самолет Тордена впервые задержала полиция.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.