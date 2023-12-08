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«Роспотребнадзор» не подтвердил выявление в Китае неизвестного возбудителя ОРВИ

«Роспотребнадзор»: данных о выявлении неизвестного возбудителя ОРВИ в Китае нет

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Pixabay

Сведений о появлении в Китае неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции в настоящий момент нет. Об этом говорится в ответе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), пишет ТАСС.

«Всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями характерен в целом для осенне-зимнего периода 2023 года. Данных о выявлении в КНР нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет», — говорится в ответе.

По словам Поповой, сотрудники Роспотребнадзора во всех пунктах пропуска на российско-китайской границе используют автоматизированную информационную систему «Периметр». Система предназначена для оперативного реагирования на опасные ситуации эпидемиологического характера и недопущения завоза в Россию опасных инфекций.

7 декабря в Роспотребнадзоре сообщили об одновременной вспышке гриппа и ковида.

В тот же день врач предупредила об опасной для детей микоплазменной пневмонии.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с микоплазменной инфекцией в России.

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