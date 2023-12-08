Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США планируют изменить систему выдачи виз

Business Standart: США могут отказаться от выдачи бумажных виз

close
100%
Depositphotos

В США вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз — теперь они не будут бумажными. Об этом пишет Business Standart.

Уточняется, что бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA). Отмечается, что к такому решению США сподвигли результаты эксперимента в американском посольстве в Дублине.

Как указала заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт, людям потребуется приложение или что-то другое, что позволит им показывать статус визы без физического документа в паспорте.

Уточняется, что сама процедура получения разрешения на въезд будет прежней. По словам специалистов, она не отменяет процедуру собеседований в диппредставительствах.

До этого глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что ведомство ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год.

В ноябре заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявлял, что в 2023 году до 100 тысяч граждан Евросоюза получат российскую визу.

Ранее в Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами