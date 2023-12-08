В США планируют изменить систему выдачи виз

В США вслед за Европейским союзом (ЕС) собрались изменить систему выдачи виз — теперь они не будут бумажными. Об этом пишет Business Standart.

Уточняется, что бюро по консульским вопросам Госдепартамента решило отказаться от выдачи бумажных виз, вклеиваемых в паспорта путешественников, и анонсировало запуск системы выдачи цифрового разрешения на визу (DVA). Отмечается, что к такому решению США сподвигли результаты эксперимента в американском посольстве в Дублине.

Как указала заместитель помощника госсекретаря по визовым службам Джули Стаффт, людям потребуется приложение или что-то другое, что позволит им показывать статус визы без физического документа в паспорте.

Уточняется, что сама процедура получения разрешения на въезд будет прежней. По словам специалистов, она не отменяет процедуру собеседований в диппредставительствах.

До этого глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что ведомство ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год.

В ноябре заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявлял, что в 2023 году до 100 тысяч граждан Евросоюза получат российскую визу.

Ранее в Финляндии сообщили о наплыве нелегалов со стороны России.