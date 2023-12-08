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Врач рассказал, какую пользу для людей старше 60 лет приносят орехи

Врач Арзамасцев: орехи могут улучшить работу сердца пожилых людей

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Depositphotos

Людям старше 60 лет полезно есть орехи, потому что они помогут им укрепить нервную систему, улучшить работу сердца, состояние кожи, волос и ногтей. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что в орехах есть много магния и витаминов группы B, необходимых пожилым.

«Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца. В орехах также есть хром, который очень хорошо снижает тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена», — отметил врач.

Кроме того, кремний и витамин E в составе орехов помогут улучшить внешний вид, добавил Арзамасцев. По его словам, пользу могут принести любые орехи, однако, он советует их чередовать для разнообразия.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что две трети рациона людей с повышенным холестерином должны составлять продукты с большим количеством полиненасыщенных жиров. По его словам, прежде всего к ним относятся растительные масла, орехи и жирная рыба.

Ранее врачи заявили о пользе завтрака с орехами для сердца.

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