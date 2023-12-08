Врач рассказал, какую пользу для людей старше 60 лет приносят орехи

Людям старше 60 лет полезно есть орехи, потому что они помогут им укрепить нервную систему, улучшить работу сердца, состояние кожи, волос и ногтей. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что в орехах есть много магния и витаминов группы B, необходимых пожилым.

«Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца. В орехах также есть хром, который очень хорошо снижает тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена», — отметил врач.

Кроме того, кремний и витамин E в составе орехов помогут улучшить внешний вид, добавил Арзамасцев. По его словам, пользу могут принести любые орехи, однако, он советует их чередовать для разнообразия.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что две трети рациона людей с повышенным холестерином должны составлять продукты с большим количеством полиненасыщенных жиров. По его словам, прежде всего к ним относятся растительные масла, орехи и жирная рыба.

Ранее врачи заявили о пользе завтрака с орехами для сердца.