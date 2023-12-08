Челябинские подростки украли из магазина пистолет

В Челябинске задержали юношу, который участвовал в ограблении магазина. Об этом сообщается на сайте областного УМВД России.

В полицию обратилась сотрудница магазина в Курчатовском районе и заявила об открытом хищении аэрозольного пистолета. По словам продавца, двое молодых людей попросили показать им пистолет, а когда женщина положила его на витрину, один из них схватил оружие. Его знакомый в это время открыл входную дверь, после чего оба грабителя скрылись в неизвестном направлении вместе с пистолетом за шесть тысяч рублей.

Полицейские приступили к розыску подозреваемых и смогли установить маршрут передвижения и местонахождение одного из злоумышленников. 17-летнего местного жителя уже задержали, поиски его подельника продолжаются. У задержанного изъяли похищенный им аэрозольный пистолет, его вернут в магазин после проведения следственных мероприятий по делу о грабеже.

Ранее в Петербурге поймали подростков, стрелявших по ребенку из украденного пистолета.