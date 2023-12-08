МЧС РФ доставило в Египет очередную партию гумпомощи для сектора Газа

Специальный борт Ил-76 МЧС России доставил в город Эль-Ариш в Египте 20 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что весь груз, состоящий из продуктов питания и предметов первой необходимости, был передан представителям Египетского общества Красного полумесяца. Они уже передадут все вещи населению палестинского анклава. Как сообщалось ранее, сбор помощи был инициирован Кабардино-Балкарской Республикой.

В МЧС РФ уточнили, что с начала гуманитарной миссии российские самолеты доставили для населения Газы 335 тонн помощи.

До этого гуманитарный груз для сектора Газа был собран по инициативе правительства Республики Ингушетия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвата более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.