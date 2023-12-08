В Москве открылись еще три молочные кухни после ремонта

В Москве отремонтировали три молочные кухни в Южном Медведково, Фили-Давыдково и Крылатскм. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которую цитирует «Лента.ру».

По ее словам, всего с начала 2023 года обновили 48 молочно-раздаточных пунктов. Она обратила внимание, что забота о семьях — это безусловный приоритет городских властей.

«Мы не просто ремонтируем помещения и обновляем оборудование, но и стремимся внедрять современные методы организации пространства, применяем единую систему навигации», — подчеркнула Ракова.

Департамент здравоохранения Москвы в молочных кухнях заменил окна, двери и сантехнику, а также установил новые системы пожарной безопасности и кондиционирования.

Ракова обратила внимание, что москвичи, в чьих районах молочная кухня еще закрыта на ремонт, могут забрать питание любых других пунктах. Всего в столице действуют свыше 200 таких объектов.

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