В Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с тем, что в выходные, 9 и 10 декабря, в республике ожидаются морозы до -40°C. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Гидрометцентре региона.

По данным издания, наиболее низкая температура воздуха ожигается в восточных и северных районах Татарстана, в целом в ближайшие два дня ожидается температура от -30 до -35°С. Днем она составит от -21 до -26°С, на севере и востоке республики — до -30°С.

Это уже второе штормовое предупреждение об аномальных морозах в республике за неделю, уточнили в издании. В понедельник, 4 декабря, Гидрометцентр региона объявил его из-за похолодания до -34°С.

6 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что порядка 60% территории России находится в области аномального мороза. В отдельных регионах на этой неделе температура воздуха опустится ниже 40°С, предупреждал он. На севере Центрального федерального округа, по словам синоптика, температура воздуха будет на 15-17 градусов ниже нормы до конца недели.

Ранее Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве в выходные.