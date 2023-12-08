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В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в регионе повреждено промышленное предприятие

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Shutterstock

Промышленное предприятие, расположенное на территории Днепропетровской области Украины, получило повреждения в результате ракетного удара. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель региональной военной администрации Сергей Лысак.

Он отметил, что разрушения зафиксированы в городах Терновка и Павлоград. Также имеются повреждения в Юрьевской общине, уточнил глава областной военной администрации.

«Повреждено промышленное предприятие», — указал Лысак.

Тем не менее он не стал уточнять, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь. Более того, остается неизвестно местоположение поврежденного промышленного предприятия.

Утром 8 декабря сразу в нескольких украинских регионах сработали сирены воздушной тревоги. Особый режим был введен в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Позже о возможной опасности предупредили жителей Киевской, Черкасской и Кировоградской областей. При этом местное новостное агентство «РБК-Украина» сообщило о нескольких взрывах в столице государства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, почему военные страны не могут перенести боевые действия на территорию РФ.

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