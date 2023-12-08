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В Госдуме раскритиковали возможность свободно размещать рекламу у иноагентов

Депутат Володин раскритиковал возможность размещать рекламу у иноагентов

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин плохо относится к тому, что юридические и физические лица из России могут разместить рекламу на площадках иноагентов. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Для кого-то, видимо, деньги не пахнут. Фактически, речь идет о финансировании тех, кто ведет антироссийскую деятельность против нашей страны. Такая ситуация требует принятия решений», — сказал Володин.

Депутат добавил, что исправить ситуацию планируют «как можно быстрее».

В июне глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство выступило с инициативами перечислять на спецсчет отчисления авторам-иноагентам, получившим штрафы за «фейки» о ВС РФ. Также Минцифры предложило ввести запрет на размещение рекламы у таких иноагентов, чтобы в их роликах российские компании не размещали интегрированную рекламу.

6 декабря сообщалось, что на рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) завели очередное административное дело о нарушении закона об иноагентах, ему грозит штраф в размере 300 тыс. рублей за восемь постов в Telegram. В одном из них музыкант рекламировал получение военного билета без прохождения службы в армии.

Ранее ФАС оштрафовала владельца Telegram-канала за нарушение закона о рекламе.

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