В Иркутской области шесть человек отравились алкоголем

В Иркутской области мужчины попали в больницу после того, как выпили алкоголь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел после застолья, на котором шестеро человек, работавших на Ковыктенском газоконденсатном месторождении, решили выпить. Сразу же после употребления все почувствовали недомогание.

В результате четыре человека отправились в больницу, о тяжести их состояния не сообщается. Еще два человека не дождались приезда скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и марку выпитого алкоголя. Процесс находится на контроле у прокуратуры региона.

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