Врач ответила, к чему могут привести зимние прогулки без шапки

Без шапки зимой можно гулять только до -5 °C, если погода сухая и безветренная, рассказала kp.ru врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероники Лисицкая.

«Если идет снег, дождь или дует ветер, шапку надо надевать и при плюсовой температуре. Старайтесь ориентироваться на свои ощущения и надевать шапку, как только почувствуете себя некомфортно», — отметила эксперт.

Она также развеяла популярные мифы о ношении шапки. Так, по ее словам, если не носить головной убор, нельзя заболеть менингитом, как считают многие. Кроме того, нет точного ответа на вопрос, провоцирует ли холод выпадение волос, отметила врач.

Однако приобрести отит или паралич лица, если не носить шапку, можно, предупредила Лисицкая. Помимо этого, могут также возникнуть ангина и воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит). В связи с этим терапевт призвала носить шапки из натуральных материалов с эффектом вентиляции.

Врач-дерматолог, трихолог бренда Likato Professional Анастасия Мареева до этого рассказала «Газете.Ru», что выбор шапки не по размеру, погоде, а также типу волос может привести к проблемам с волосяным покровом и облысению.

Ранее россиянам рассказали, кому можно зимой ходить без шапки.