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В Германии проходит забастовка машинистов

В Германии началась 24-часовая общенациональная забастовка машинистов

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Shutterstock

Общенациональная забастовка машинистов стартовала в Германии, она должна продлиться 24 часа и, как ожидается, парализует железнодорожное сообщение в стране, передает ТАСС.

Забастовка началась в 18:00 (20:00 мск) с прекращения движения грузовых поездов. С 22:00 (00:00 мск) остановлено движение и пассажирских поездов. Забастовка завершится 8 декабря в 22:00 (00:00 мск).

«Движение поездов будет серьезно нарушено с вечера 7 декабря до 8 декабря по всей стране из-за забастовки GDL. Пожалуйста, отложите поездки», — отмечается в сообщении Deutsche Bahn.

Забастовка случилась из-за конфликта между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний потребовал повышения заработной платы на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю для сотрудников, которые трудятся посменно, вместо 38-часовой недели, при сохранении полной заработной платы. Deutsche Bahn отклонил эти требования, выступив со встречным предложением, которое предусматривает повышение зарплаты на 11% в течение 32 месяцев и единоразовую премию. GDL отказался от этих условий.

До этого в странах Балтии заявили о недовольстве забастовкой польских дальнобойщиков.

Ранее экспорт Украины через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.

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