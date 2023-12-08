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В Думе хотят ужесточить наказание за треш-стримы

В Госдуму внесли пакет законопроектов об ужесточении наказания за треш-стримы

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Мария Девахина/РИА Новости

Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов об ужесточении ответственности за треш-стримы и связанные с ними преступления. Тексты проектов размещены в электронной базе Госдумы.

Законопроекты предполагают изменения в Уголовном кодексе, согласно которым «совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях» становится отягчающим обстоятельством при ряде преступлений, в том числе умышленном причинении вреда здоровью разной степени тяжести, побои, истязание, угроза жизни или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

Подчеркивается, что публичная демонстрация таких деяний возводит «преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц», что влияет на лиц с неокрепшей психикой.

До этого за треш-стримы с несовершеннолетними предложили наказывать сроками до двух лет.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин предложил привлекать к ответственности спонсоров треш-стримов.

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