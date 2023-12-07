Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки

Мотивом открывшей стрельбу по школьникам девочки в брянской гимназии № 5 могла стать травля. Об этом «Известиям» рассказала соседка семьи ученицы Ольга.
«Насколько я знаю, какая-то травля была на нее в школе», — сказала женщина.
По ее словам, устроившая стрельбу школьница жила с матерью, отцом и своей сестрой-близнецом. Ольга охарактеризовала семью девочки как положительную.
До этого одноклассники сестры 14-летней девочки, устроившей стрельбу в брянской школе, заявили, что ее не травили.
Декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин заявлял «Газете.Ru», что поступок школьницы из Брянска можно объяснить влиянием на подростка извне, заменой большой части реальных социальных контактов виртуальными, а также спутанностью сознания.
Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что одной из причин стрельбы в школе города Брянска является халатное отношение к оружию.
Ранее сотрудников Росгвардии направили в Брянск после стрельбы в школе.