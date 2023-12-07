Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки

«Известия»: стрельба в брянской школе могла случиться из-за травли

Мотивом открывшей стрельбу по школьникам девочки в брянской гимназии № 5 могла стать травля. Об этом «Известиям» рассказала соседка семьи ученицы Ольга.

«Насколько я знаю, какая-то травля была на нее в школе», — сказала женщина.

По ее словам, устроившая стрельбу школьница жила с матерью, отцом и своей сестрой-близнецом. Ольга охарактеризовала семью девочки как положительную.

До этого одноклассники сестры 14-летней девочки, устроившей стрельбу в брянской школе, заявили, что ее не травили.

Декан факультета «Экстремальная психология» Московского психолого-педагогического университета, психолог Дмитрий Деулин заявлял «Газете.Ru», что поступок школьницы из Брянска можно объяснить влиянием на подростка извне, заменой большой части реальных социальных контактов виртуальными, а также спутанностью сознания.

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что одной из причин стрельбы в школе города Брянска является халатное отношение к оружию.

Ранее сотрудников Росгвардии направили в Брянск после стрельбы в школе.

Все новости на тему:
Стрельба в брянской школе
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами