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Шестилетний мальчик пропал при странных обстоятельствах в Челябинске

В Челябинске ищут ребенка, который пропал после посещения бассейна

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В Челябинске при странных обстоятельствах пропал шестилетний мальчик, ребенок должен был доехать домой на машине вместе с отцом. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

По словам матери пропавшего мальчика, ее муж приехал за сыном, чтобы забрать его после занятий в бассейне «Строитель» в Челябинске. Мужчина встретил сына, вместе они подошли к машине, отец подумал, что ребенок уже сел на заднее сиденье и поехал.

По дороге он заговорил с мальчиком, а когда тот не ответил, обернулся и увидел, что ребенка в авто нет. Мужчина вернулся к бассейну и обошел всю округу, но сына не нашел.

Семья обратилась в правоохранительные органы. Несмотря на то, что ребенок тепло одет, он может замерзнуть — температура воздуха в Челябинске опустилась до минус 30 °C.

Ранее две несовершеннолетние тюменки пропали в мороз.

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