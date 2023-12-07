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Две несовершеннолетние тюменки пропали в мороз

В Тюмени две школьницы пропали в мороз

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Global Look Press

В Тюмени две школьницы вышли из дома и пропали. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень» в сообществе во «ВКонтакте».

По информации сообщества, обе девушки-подростка пропали 6 декабря. Они вышли из дома, но обратно до настоящего момента не вернулись. При этом 7 декабря температура в регионе опустилась ниже -30 °C.

Сообщается, что обеим пропавшим на вид 15-16 лет. На данный момент о местоположении школьниц ничего не известно.

Первая пропавшая ростом около 160 сантиметров, имеет худощавое телосложение и темные волосы ниже плеч. Девушка была одета в черные пуховик с капюшоном, широкие джинсы, вязаную шапку и черные с белыми вставками замшевые ботинки.

Вторая пропавшая ростом около 168 сантиметров, имеет среднее телосложение и длинные русые волосы. Была одета в черные пуховик, брюки, шапку и черно-белый шарф. Из особых примет — пирсинг в носу.

Ранее в Екатеринбурге по пути в школу пропали мать и двое детей.

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