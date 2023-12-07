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Арестованный в США россиянин Винник отравился в изоляторе

Арестованный в США россиянин Александр Винник получил отравление в СИЗО

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Global Look Press

Гражданин РФ Александр Винник, которого арестовали в Соединенных Штатах по подозрению в отмывании денег, отравился в следственном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

«На днях после приема тюремной пищи Винник почувствовал симптомы тяжелого отравления. <...> Причина отравления до сих пор не установлена, Винник по-прежнему плохо себя чувствует», — рассказал журналистам Мельников.

По словам правозащитника, в день отравления россиянина кормили фасолью и рыбой, а когда проявились симптомы, мужчине оказали медпомощь только после вмешательства его адвокатов. Мельников отметил, что здоровье Винника по-прежнему находится под угрозой, поскольку полноценный медицинский уход в изоляторе не предусмотрен, а у мужчины есть еще и хронические заболевания.

Мельников выразил надежду, что Виннику смягчат меру пресечения, либо он пойдет на обмен.

Александр Винник был экстрадирован из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Ранее во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации. Российский федеральный суд приступил к рассмотрению его дела в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что арестованный в США россиянин Винник может признать вину.

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