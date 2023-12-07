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Школьник поймал рекордного сома на рыбалке в Испании

Daily Mail: школьник из Англии поймал сома весом 69 кг и установил европейский рекорд

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Школьник из Англии поймал рекордного сома, пишет Daily Mail. Это произошло, когда он был на отдыхе в Испании.

Джошуа Дэвенпорт, которому исполнилось 11 лет, ловил рыбу вместе со своими родителями, когда на его удочку клюнул сом. В течение 25 минут школьник боролся со своей добычей. Когда стало понятно, что у мальчика не хватит сил, ему на помощь бросились трое рыбаков по соседству.

После того, как сома вытащили на берег, его поместили на весы. Оказалось, рыба весила 69 килограммов, а Джошуа побил европейский рекорд по самой большой пресноводной рыбе, пойманной ребенком.

«Рыбалка — это все для Джошуа. Свою первую удочку он получил в четыре года!» — рассказала мать школьника.

После того, как рекорд был зафиксирован, сома отпустили обратно в реку.

Ранее в Шотландии рыбаки достали из воды гранату времен Второй мировой войны.

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