Психолог рассказал, почему подросткам важно внимание взрослых

Над брянской восьмиклассницей, которая устроила стрельбу в гимназии и покончила с собой, могли издеваться одноклассники, пишут СМИ. Хотя, по словам учителей школы, эта версия не нашла прямого подтверждения. В беседе с «Газетой.Ru» академик РАО, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии образования факультета психологии МГУ Александр Веракса не исключил возможности буллинга. Он подчеркнул, что буллинг в подростковом возрасте может привести к печальным последствиям.

«Важно понять, что поддерживает буллинг. Буллинг — не просто проявление агрессии. Проблема в том, что он предполагает создание альтернативного нормативного пространства, где агрессия, поведение, направленное на подавление просоциальной личности, считается вполне приемлемым. Ситуация опасна именно тем, что агрессия становится социальной нормой. Поэтому подобный трагический исход взаимоотношений учеников становится закономерным, тем более, если мы говорим о подростковом возрасте. Это особый возраст, возраст очень чувствительный к оценке сверстников, вообще к оценке», — объяснил специалист.

Профессор отметил, что в учебных заведениях необходимо проводить профилактику травли среди подростков.

«Профилактика — это не просто беседа, но и создание и удержание нормативного пространства просоциального взросления. И неважно, это образовательное учреждение, или какое-то другое пространство культуры. Действительно нужны специальные усилия со стороны взрослых по удержанию тех норм и правил поведения, которые мы считаем правильными. Само собой, к сожалению, это пространство не удерживается, и оно легко может быть деформировано, поскольку любая норма вводится в точке напряженного взаимодействия», — сказал Веракса.

Он добавил, что подросткам так же важна поддержка взрослых, как и детям младшего возраста. Невнимание родителей дети могут воспринимать неадекватно, например, как агрессию.

«Источником поддержки для подростка является взрослый и его внимание. То есть человек, к которому подросток может обратиться за помощью в любую минуту. Еще в прошлом веке было убедительно показано, что мнение, будто подросткам, в отличие от детей дошкольного возраста, эмоционально теплое отношение со стороны взрослых излишне, ошибочно в корне. Подростки интерпретируют такое невнимание к ним, как скрытую агрессию, как отвержение. Если мы говорим о роли психолога в этом процессе, то мы не можем и не должны ограничиваться только эпизодическим скринингом, чтобы увидеть точки риска и особого внимания. Речь идет о том, что необходимо построение системной работы для того, чтобы удерживать нормативное пространство культуры и не позволять ему трансформироваться в пугающие формы», — заключил Веракса.

Утром 7 декабря в брянской гимназии №5 14-летняя школьница устроила стрельбу из ружья «Бекас-3». В результате одна ученица погибла, еще пять человек получили ранения. Сама восьмиклассница совершила суицид.

Ранее психолог перечислил возможные причины стрельбы в брянской школе.