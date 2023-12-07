Врач рассказала, по каким симптомам можно распознать микоплазменную инфекцию

Высокая температура и затяжной кашель могут быть симптомами заражения микоплазменной инфекцией, рассказала Pravda.Ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Такое название — «микоплазменная» — дали бактерии. Банальная микробная инфекция, которая может поражать органы дыхания, слизистые оболочки других органов. В основном это органы дыхания. Диагностика недуга простая — ПЦР. <...> Эта инфекция может быть и у взрослых, и у пожилых, и у детей. Поэтому лучше при наличии затянувшихся респираторных инфекциях, или когда они протекают тяжело с высокой температурой, с интоксикацией обращаться к врач», — уточнила специалист.

В случае появления подобных симптомов врач советует не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, который назначит правильное лечение. В качестве меры профилактики данного заболевания Логина советует носить защитные маски, соблюдать правила гигиены и отказаться от встреч с заболевшими.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова до этого говорила, что первый случай микоплазменной инфекции был зарегистрирован в России в конце сентября, к середине ноября она сошла на нет. По ее словам, микоплазменные инфекции и пневмонии в России встречаются, но в настоящий момент это единичные случаи и речь не идет о рисках массового заражения или о риске распространения.

Ранее врач раскрыл, хорошо ли поддается лечению микоплазменная инфекция.