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Петербуржец грозился поджечь женщину ради двух тысяч рублей и получил условный срок

В Петербурге мужчина чуть не поджег женщину, вымогая у нее две тысячи рублей

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге к условному лишению свободы приговорили мужчину, который угрожал женщине, вымогая у нее деньги. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Все произошло 25 июля, когда злоумышленник находился на садовом участке в Колпино. Он стал требовать у хозяйки участка две тысячи рублей, но она отказала вымогателю. Тогда тот начал угрожать ей поджогом.

В подтверждение своих угроз он разлил средство для розжига на одеяло, которым укрывалась потерпевшая, и на пол постройки, а затем продемонстрировал ей зажженную зажигалку. Женщина попыталась убежать, но злоумышленник препятствовал этому и помешал ей покинуть строение, держа в руке нож. Также мужчина разбил клинком окно, чтобы еще больше испугать жертву.

В итоге фигурант полностью признал вину в содеянном, и Колпинский районный суд признал подсудимого виновным в вымогательстве, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком один год.

Ранее в Пензе мужчина напал на продавщицу и избил ее ради нескольких бутылок спиртного.

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