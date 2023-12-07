В Сочи неадекватный мужчина пугал горожан, гуляя по улице с топором

В Сочи полицейские задержали неадекватного мужчину с топором. Об этом сообщает Telegram-канал ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

В полиции об агрессивном прохожем узнали от местных жителей 6 декабря. По словам заявителей, мужчина в неадекватном состоянии ходил по улице Казачьей, держа в руке предмет, похожий на топор.

Наряд патрульно-постовой службы выехал на указанный адрес, но очевидцы пояснили, что злоумышленник уже скрылся в своей квартире. После этого 38-летнего горожанина задержали при содействии сотрудников Росгвардии.

Обошлось без пострадавших. Тем не менее правоохранители уже начали проверку и сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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