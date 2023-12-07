Начальника штаба СОБР «Рысь» арестовали на два месяца

Один из задержанных участников банды, действовавшей с 1998 года, начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам следователя, избравшего Алпатову меру пресечения в виде ареста на два месяца, офицер не признал вину, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

До этого Алпатов был задержан по делу об убийстве двух человек в начале 2000-х годов.

По словам источников, в апреле текущего года ФСБ задержала экс-сотрудника МВД по подозрению в двойном убийстве. Он дал показания на собственных подельников. Эти показания легли в основу дальнейшего расследования и позволили задержать Алпатова и оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных (бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД).

6 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что действующие сотрудники Росгвардии, в том числе начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов, находились среди задержанных в среду членов группировки, которая совершала тяжкие преступления с 1998 года.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.