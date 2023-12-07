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«Активное долголетие» установило рекорд количества участников

Порядка 300 тыс. жителей старшего поколения стали участниками проекта «Активное долголетие»

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Министерство социального развития Московской области

Порядка 300 тыс. жителей старшего поколения стали участниками проекта «Активное долголетие», сообщает пресс-служба Министерства социального развития региона.

«У нас новый рекорд! В Подмосковье число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» превысило 300 тысяч человек. Отмечу, что в 2021 году число участников было в 2 раза меньше, а сегодня этот проект объединяет все больше жителей», — сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Проект развивается и вводятся новые активности, такие как катание на сапах, скалолазание, веревочные парки. Очень популярны зимние виды спорта – катание на коньках, лыжах, игра в керлинг. Но в топе остаются бассейн, скандинавская ходьба и, конечно же, экскурсии.

В Подмосковье проживает 2,1 млн людей старшего возраста. В каждом городском округе работают Клубы активного долголетия, а самому старшему участнику – 96 лет.

В проект можно попасть проактивно. Как только мужчине исполнилось 60 лет, а женщине — 55, можно в любой удобный день обратиться в ближайший клуб «Активное долголетие», где вас сразу запишут на понравившееся занятие и познакомят с проектом.

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