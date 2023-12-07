Сокращение количества бедных в России связали с дефицитом кадров

Снижение количества бедного населения в России связано с тем, что жители многих регионов смогли улучить свое финансовое положение за счет дефицита кадров на предприятиях, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Сказался на этой ситуации и рост числа организаций, старающихся заменить ушедшие из страны западные компании, отметил он в интервью НСН.

Росстат сообщил, что в России уменьшилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума с 15,3 млн до 14,8 млн человек. Граница бедности при этом составила 14 392 рубля.

«Люди, которые были безработные или получали очень небольшую зарплату, ушли на спецоперацию и стали получать 200 тысяч, — прокомментировал эти данные депутат. — У нас сейчас кое-где заработали заводы в рамках импортозамещения, потребовались люди высокой квалификации. Сегодня из-за нехватки специалистов им поднимают зарплату довольно высоко – до 500 тысяч рублей».

Однако, несмотря на такую ситуацию увеличение зарплат не успевает за ростом цен, добавил Арефьев. По его мнению, инфляция «съела» все прибавки, отраженные в статистике Росстата. При этом в России бедностью считают минимум выживания, добавил он.

Напомним, также Арефьев заявил, что россияне должны зарабатывать не менее 100 тыс. рублей в месяц, «чтобы жить, в не выживать».

Ранее стало известно, в каких регионах России жители получают самые высокие зарплаты.