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Уфимец упал в шахту лифта строящегося дома

В Уфе мужчина упал в шахту лифта строящегося дома

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МБУ УГЗ. г. Уфы

В Уфе 49-летний строитель упал в шахту лифта строящегося дома. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.

По информации управления, инцидент произошел на проспекте Дружбы. Мужчина упал в лифтовую шахту недостроенного дома с высоты 3-го этажа.

На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты, а также бригада скорой помощи. Пострадавшего мужчину иммобилизировали при помощи носилок и эвакуировали из шахты лифта. Во время транспортировки россиянина использовали альпинистское снаряжение.

Прочие детали произошедшего на данный момент не уточняются. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Информации о состоянии мужчины не поступало.

Ранее жители Перми попытались украсть лифт из жилого дома.

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