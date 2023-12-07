Сотрудников Росгвардии направили в Брянск после стрельбы в школе

Глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы после стрельбы в гимназии для проверки всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram–Канале.

«По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова, в Брянск уже направлена группа сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы», – говорится в посте депутата.

Силовикам, кроме прочего, предстоит выяснить законность действий частных охранников, отметил Хинштейн.

По его словам, учреждение находится под охраной ЧОО «Экскалибур» и оборудовано тревожной кнопкой, которая сработала в 9:15.

Сигнал поступает на пульт дежурного централизованной охраны ОВО Росгвардии, указал парламентарий, добавив, что в момент ЧП вход в школу охраняла женщина — частный охранник.

До этого Хинштейн заявил, что одной из причин стрельбы в школе города Брянска является халатное отношение к оружию. Как отметил законодатель, оружие необходимо хранить в сейфе, доступ к которому не должен иметь никто, за исключением непосредственного владельца.

Ранее стало известно, что в брянской школе ученица 6-го класса устроила стрельбу из охотничьего ружья.