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Назван топ-5 направлений из Москвы для парных новогодних путешествий

«Яндекс Путешествия» назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих

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Pexels

Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Речь идет о датах с 1 по 7 января наступающего года.

В списке — три российских города и два на территории ближнего зарубежья. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.

Так, в Калининград перелет в обе стороны для двоих с багажом будет стоить около 52 тыс., а стоимость шести ночей в двухместном номере в четырехзвездочном отеле — 44 тысячи.

Стоимость аналогичного перелета в Минводы — примерно 73 тыс., шесть ночей проживания в двухместном номере — около 20 тыс. рублей. Во Владивосток перелет из Москвы и обратно обойдется паре примерно в 58 тысяч, а на совместное проживание в двухместном номере достаточно 25 тыс. рублей.

Также аналитики предлагают посетить Ереван — стоимость прямого перелета в обе стороны с багажом для двоих от 79,5 тысяч, а за недельное проживание в двухместном номере «четыре звезды» — от 18,5 тыс. рублей.

Еще одним выгодным направлением назван Ош — второй по величине город в Киргизии после Бишкека. 7 декабря 2023 года. Перелет в обе стороны на двоих с багажом обойдется примерно в 61,5 тыс., проживание в двухместном номере на шесть ночей — в 31,5 тыс. рублей.

Ранее в России зафиксировали бум спроса на детский туризм.

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