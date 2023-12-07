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Суд вынес приговор двум бывшим офицерам по делу о надувных танках

Двух экс-офицеров приговорили к 4 годам колонии по делу о надувных танках

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Мещанский суд Москвы приговорил двоих экс-офицеров к лишению свободы по делу о взятке, но от отбывания наказания освободил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации агентства, экс-советника отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и бывшего ведущего советника департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева осудили на четыре года и один месяц колонии общего режима каждого. Однако с учетом времени нахождения экс-офицеров под стражей и домашним арестом их освободили от отбывания наказания. Обвиняемые также должны будут выплатить штрафы в размере 900 тыс. рублей.

По версии обвинения, офицеры требовали у главы ЗАО «НПП «Русбал», которая занимается изготовлением надувных танков, ракет и прочей техники, взятку в 7,4 млн рублей. Руководитель рассчитывал таким образом стать единственным поставщиком подобных товаров для Минобороны РФ. Подсудимые не признали свою вину.

Ранее прокурор запросил по 5,5 года колонии обвиняемым по делу о надувных танках.

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