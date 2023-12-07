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Минздрав РФ сообщил о жертвах в результате стрельбы в брянской гимназии

Минздрав: при стрельбе в Брянске погибли двое, еще пять человек получили ранения

Два человека погибли, еще пятеро подростков пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, одному из пострадавших в данный момент проводится операция. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Одному из пострадавших уже проводится операция», — сказал он.

По словам Кузнецова, врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести.

«Запланированы телемедицинские консультации с федеральными клиниками. Координирует работу Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения России. Оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко», — отметил помощник министра.

До этого депутат Государственной думы России Александр Хинштейн заявлял, что одной из причин стрельбы в школе города Брянска является халатное отношение к оружию.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в брянской школе.

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