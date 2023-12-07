На Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания, стране пришлось задействовать аварийную помощь из трех стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

«Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. С 11:00 до 19:00 (12:00 – 20:00 мск) для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши», — говорится в сообщении компании.

По данным организации, рост потребления превысил плановый на 2,7%, что сопоставимо с работой двух дополнительных блоков теплоэлектростанций. Однако свободных мощностей у ТЭС нет, поэтому и образовался дефицит. При этом, несмотря на подключение аварийной помощи, на Украине не стали ограничивать потребление энергии и задействовать графики отключения.

До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон поможет Киеву стать главным поставщиком электроэнергии в Европейский союз.

Ранее стало известно, что украинские чиновники считают энергосистему страны более уязвимой, чем год назад.