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На Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания

«Укрэнерго»: похолодание вызвало дефицит электричества на Украине

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

На Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания, стране пришлось задействовать аварийную помощь из трех стран Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Укрэнерго».

«Сегодня похолодание увеличило потребление. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. С 11:00 до 19:00 (12:00 – 20:00 мск) для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши», — говорится в сообщении компании.

По данным организации, рост потребления превысил плановый на 2,7%, что сопоставимо с работой двух дополнительных блоков теплоэлектростанций. Однако свободных мощностей у ТЭС нет, поэтому и образовался дефицит. При этом, несмотря на подключение аварийной помощи, на Украине не стали ограничивать потребление энергии и задействовать графики отключения.

До этого помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон поможет Киеву стать главным поставщиком электроэнергии в Европейский союз.

Ранее стало известно, что украинские чиновники считают энергосистему страны более уязвимой, чем год назад.

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