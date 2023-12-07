В Госдуме назвали причину стрельбы в брянской гимназии

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что одной из причин стрельбы в школе города Брянска является халатное отношение к оружию. О своем отношении к произошедшему парламентарий написал в личном Telegram-канале.

Как отметил законодатель, оружие необходимо хранить в сейфе. При этом никто, за исключением непосредственного владельца, не должен иметь доступ к сейфу и возможность открыть его.

«Это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия», — добавил Хинштейн.

По словам депутата, именно отсутствие контроля привело к трагедии в брянском образовательном учреждении. В то же время он обратил внимание, что по закону владельцы оружия обязаны нести ответственность за его небрежное хранение. В первую очередь речь идет о халатности, которая повлекла за собой тяжелые последствия.

Утром 7 декабря ученица восьмых классов пронесла на территорию гимназии №5 в городе Брянске огнестрельное оружие, после чего устроила стрельбу. Согласно данным СК РФ, в результате нападения ранения получили семь человек.

После произошедшего сотрудники региональных следственных органов возбудили уголовное дело. В свою очередь, vинистерство просвещения РФ направило в образовательное учреждение оперативную группу для работы с учениками и педагогами.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в брянской школе.